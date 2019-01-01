НАТО призывает, Россия угрожает. Закрытый вопрос Крыма пытаются открыть

«Заявление Шойгу носит хороший отрезвляющий эффект для всех, кто хочет создавать некую напряженность в Крыму. Оно связано с призывами Украины к западным странам поддержать ее в организации походов в акватории вблизи российских границ в Черном море. Другими словами, если вы готовы это делать, подумайте несколько раз, готовы ли вы сложить свои головы. Территория Крыма, в том числе и для США, продолжает оставаться спорной территорией – на всех геополитических картах Соединенных Штатов и их союзников Крым отображен как территория Украины. Исходя из данного факта, они действуют, исходя из своих стандартов. Это – постоянная попытка провокации. В связи с тем, что РФ хочет избежать возникновения военных провокаций у берегов Крыма, России необходимо иметь хорошо охраняемую границу. Граница в Крыму – российская, этот вопрос для нас закрыт, и мы к нему не возвращаемся. А у России нет плохо охраняемых пограничных зон, куда можно безнаказанно проникнуть», - заявил профессор.

Между тем, в начале апреля 2018 года в НАТО заявили о подготовке мер против России в Чёрном море. Речь шла об усилении разведки, в том числе воздушной, а также увеличении числа кораблей стран альянса в Чёрном море.

В этой связи бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН напомнил, что Россия имеет право делать в своих нейтральных водах все, что считает нужным для своей обороны или экономики, а у других стран нет оснований в это вмешиваться.