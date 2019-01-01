НАТО призывает, Россия угрожает. Закрытый вопрос Крыма пытаются открыть
Американист и адмирал рассказали НСН, почему Россия может игнорировать призывы НАТО покинуть Крым.
В НАТО в очередной раз призвали Россию вывести свои войска с Крымского полуострова. Как заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич, НАТО не признает российскую принадлежность Крыма. Он также призвал Москву освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Стоит отметить, что ещё в марте этого года Россия усилила группировку вооруженных сил в Крыму. Об этом на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков предположил в интервью НСН, что заявление Сергея Шойгу должно было отрезвить западных военачальников.
«Заявление Шойгу носит хороший отрезвляющий эффект для всех, кто хочет создавать некую напряженность в Крыму. Оно связано с призывами Украины к западным странам поддержать ее в организации походов в акватории вблизи российских границ в Черном море. Другими словами, если вы готовы это делать, подумайте несколько раз, готовы ли вы сложить свои головы. Территория Крыма, в том числе и для США, продолжает оставаться спорной территорией – на всех геополитических картах Соединенных Штатов и их союзников Крым отображен как территория Украины. Исходя из данного факта, они действуют, исходя из своих стандартов. Это – постоянная попытка провокации. В связи с тем, что РФ хочет избежать возникновения военных провокаций у берегов Крыма, России необходимо иметь хорошо охраняемую границу. Граница в Крыму – российская, этот вопрос для нас закрыт, и мы к нему не возвращаемся. А у России нет плохо охраняемых пограничных зон, куда можно безнаказанно проникнуть», - заявил профессор.
Между тем, в начале апреля 2018 года в НАТО заявили о подготовке мер против России в Чёрном море. Речь шла об усилении разведки, в том числе воздушной, а также увеличении числа кораблей стран альянса в Чёрном море.
В этой связи бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН напомнил, что Россия имеет право делать в своих нейтральных водах все, что считает нужным для своей обороны или экономики, а у других стран нет оснований в это вмешиваться.
«Керченский пролив – это наши территориальные воды. Это наш внутренний вопрос. И ни НАТО, ни американские, ни шведские корабли туда не полезут. Это просто их политические лозунги, все это бравада. Они могут усиливать свою разведку до посинения, это все чревато соответствующим напряжением и большими расходами. И что это даст? Ничего не даст. Это просто попытка запугать. И даже если они что-то там совместно примут – тоже нереально. Просто если Украина имеет какие-то вопросы, пусть как государство садится за стол переговоров. Есть такой внутренний порядок, его никто нарушать не должен и не будет. Для этого есть все международные соглашения. И право государства в своих территориальных водах делать то, что им положено в интересах своей обороны или какой-то экономической деятельности. Так что это просто политическое заявление, не несущее никакой угрозы, нагрузки и действий. Никакого отражения угрозы не требуется, это политические дела, решаются в газетных материалах», - заявил он.
Напомним, что в ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, допускали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей. В итоге корабли, а также 22 члена экипажа были задержаны береговой охраной ФСБ.
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