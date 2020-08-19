В Совфеде не увидели разницы между Байденом и Трампом
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН выразил уверенность, что возможная победа Джо Байдена на выборах в США мало повлияет на российско-американские отношения.
Бывший вице-президент США Джо Байден официально выбран кандидатом от Демократической партии США на пост президента страны. Экс-президент США Барак Обама, при котором Байден был вице-президентом, уже поздравил его с номинацией.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН выразил уверенность, что возможная победа Байдена мало повлияет на российско-американские отношения.
«России все равно, кто будет президентом США. Как показала жизнь, иногда мы возлагаем надежды на одного кандидата, а он оказывается хуже предыдущего президента. И наоборот. Посмотрим, как будут складываться сами выборы. Сумеет ли Байден победить. Но политика особо не поменяется. Это будет санкционное давление. Попытки сдерживания России во всех сферах. Но мы привыкли работать в таких условиях. Поэтому будем работать с тем американским президентом, которого изберет американский народ», - подчеркнул Джабаров.
По его мнению, в США Россию снова будут обвинять во вмешательстве в выборы.
«Россия никогда не вмешивалась ни в какие выборы. У нас своих забот хватает. А что будут обвинять – это даже не обсуждается. Конечно, будут. Всегда надо найти виновного. Проигравшая страна будет упрекать Россию, что она помогла победившей. Это нескончаемый процесс, нужно к этому относиться спокойно», - заключил сенатор.
На президентских выборах в ноябре Байдену будет противостоять действующий американский лидер Дональд Трамп.
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