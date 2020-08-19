В Совфеде не увидели разницы между Байденом и Трампом

«России все равно, кто будет президентом США. Как показала жизнь, иногда мы возлагаем надежды на одного кандидата, а он оказывается хуже предыдущего президента. И наоборот. Посмотрим, как будут складываться сами выборы. Сумеет ли Байден победить. Но политика особо не поменяется. Это будет санкционное давление. Попытки сдерживания России во всех сферах. Но мы привыкли работать в таких условиях. Поэтому будем работать с тем американским президентом, которого изберет американский народ», - подчеркнул Джабаров.

По его мнению, в США Россию снова будут обвинять во вмешательстве в выборы.

«Россия никогда не вмешивалась ни в какие выборы. У нас своих забот хватает. А что будут обвинять – это даже не обсуждается. Конечно, будут. Всегда надо найти виновного. Проигравшая страна будет упрекать Россию, что она помогла победившей. Это нескончаемый процесс, нужно к этому относиться спокойно», - заключил сенатор.

На президентских выборах в ноябре Байдену будет противостоять действующий американский лидер Дональд Трамп.

