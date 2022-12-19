В Совфеде назвали «информационным мусором» обвинения в подготовке нападения на Молдавию
Сенатор Совета Федерации Андрей Климов заявил, что Россия проводит миролюбивую политику, несмотря на все утверждения об обратном, сообщает «Лента.ру».
Комментируя сообщения о якобы намерении России напасть на Молдавию он отметил, что это всего лишь информационный мусор, не отражающий реальное положение вещей.
«Молдавские политики хотят, чтобы их вспомнили в Молдавии. Может, для того, чтобы вспомнили спонсоры, обеспечившие их победу. Может, чтобы попросить у кого-то денег на отражение несуществующего нападения. Но к реальности все это мало относится», — подчеркнул он.
Ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ в интервью телеканалу TVR Moldova заявил, что Россия якобы планирует вторгнуться на территорию республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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