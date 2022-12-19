В Совфеде назвали «информационным мусором» обвинения в подготовке нападения на Молдавию

Комментируя сообщения о якобы намерении России напасть на Молдавию он отметил, что это всего лишь информационный мусор, не отражающий реальное положение вещей.

«Молдавские политики хотят, чтобы их вспомнили в Молдавии. Может, для того, чтобы вспомнили спонсоры, обеспечившие их победу. Может, чтобы попросить у кого-то денег на отражение несуществующего нападения. Но к реальности все это мало относится», — подчеркнул он.

Ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ в интервью телеканалу TVR Moldova заявил, что Россия якобы планирует вторгнуться на территорию республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».