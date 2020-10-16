Новости за ночь: Нидерланды вызвали посла РФ из-за отказа от консультаций по MH17

МИД Нидерландов вызвал российского посла Александра Шульгина из-за решения российской стороны выйти из трехсторонних консультаций по делу о крушении рейса MH17 в 2014 году. Об этом сообщается в обращении министра иностранных дел Стефа Блока парламенту.

По его словам, кабинет министров «глубоко сожалеет об одностороннем решении России», а также «подчеркивает свою приверженность к продолжению переговоров». Блок объяснил приглашение посла России в МИД Нидерландов тем, что хочет донести до него эту информацию.

МИД России заявил, что решение отказаться от консультаций с Нидерландами и Австралией было принято в ответ на иск правительства Нидерландов, поданный против Москвы в Европейский суд по правам человека в июле этого года.

«Такие недружественные действия Нидерландов делают бессмысленным дальнейшее наше участие в трехсторонних переговорах», – говорится в заявлении министерства, Проводимые под руководством Нидерландов расследования крушения самолета назвали «предвзятыми, поверхностными и политизированными».

Рейс малазийского Boeing MH17 направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур в июле 2014 года. Он разбился под Донецком в районе вооружённого противостояния между правительственными силами и войсками непризнанных Донецкой и Луганской Народных Республик. Все пассажиры и экипаж в размере 298 человек погибли при крушении.

