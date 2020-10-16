Новости за ночь: Нидерланды вызвали посла РФ из-за отказа от консультаций по MH17
МИД Нидерландов вызвал российского посла Александра Шульгина из-за решения российской стороны выйти из трехсторонних консультаций по делу о крушении рейса MH17 в 2014 году. Об этом сообщается в обращении министра иностранных дел Стефа Блока парламенту.
По его словам, кабинет министров «глубоко сожалеет об одностороннем решении России», а также «подчеркивает свою приверженность к продолжению переговоров». Блок объяснил приглашение посла России в МИД Нидерландов тем, что хочет донести до него эту информацию.
МИД России заявил, что решение отказаться от консультаций с Нидерландами и Австралией было принято в ответ на иск правительства Нидерландов, поданный против Москвы в Европейский суд по правам человека в июле этого года.
«Такие недружественные действия Нидерландов делают бессмысленным дальнейшее наше участие в трехсторонних переговорах», – говорится в заявлении министерства, Проводимые под руководством Нидерландов расследования крушения самолета назвали «предвзятыми, поверхностными и политизированными».
Рейс малазийского Boeing MH17 направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур в июле 2014 года. Он разбился под Донецком в районе вооружённого противостояния между правительственными силами и войсками непризнанных Донецкой и Луганской Народных Республик. Все пассажиры и экипаж в размере 298 человек погибли при крушении.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+13 754 / сут.
Умерли
23 491+286 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+8 392 / сут.
- Названа дата новых выборов в Киргизии
- Новости за ночь: США разрешили своим авиакомпаниям летать в районе Симферополя
- Новости за ночь: Нидерланды вызвали посла РФ из-за отказа от консультаций по MH17
- Новости за ночь: Раскрыты способы определения бессимптомного коронавируса
- Новости за ночь: Мантуров назвал потрясающим падение рубля на 20%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru