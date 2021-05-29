В Совфеде могут освободить Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты 1 июня
Вопрос о досрочном освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты сенаторы рассмотрят на заседании комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам 1 июня, сообщил источник ТАСС в аппарате верхней палаты парламента.
«Во вторник данный вопрос будет доложен на профильном комитете палаты по бюджету и финансовым рынкам. Затем на пленарном заседании вопрос о досрочном освобождении Меня от должности аудитора рассмотрит Совет Федерации», - отметил источник агентства.
Известно, что ближайшее заседание Совфеда назначено на среду, 2 июня.
Поводом для досрочного освобождения от должности от должности аудитора Счетной палаты является нарушение им законодательства РФ, злоупотребления по службе, а также личное заявление об отставке, признание его недееспособным вступившим в законную силу решением суда, в связи с утратой доверия. Соответствующее решение оформляется постановлением палаты Федерального собрания, которая его назначала, по представлению президента России.
Ранее уголовное дело в отношении экс-губернатора Ивановской области, аудитора Счетной палаты Михаила Меня прекратили в связи с истечением срока давности. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на адвоката чиновника Мурада Мусаева.
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