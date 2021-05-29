В Совфеде могут освободить Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты 1 июня

Москва и Минск до сих пор не приводят подробностей переговоров Путина и Лукашенко

Ипотечные долги россиян впервые превысили 10 трлн рублей

Во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса

NASA не намерено закупать места для американских астронавтов на кораблях «Союз»

Россияне смогут увидеть первое за 50 лет необычное солнечное затмение 10 июня