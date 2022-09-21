В Совете Федерации заявили, что повестку гражданину нужно вручить лично в руки
Повестка о мобилизации должна быть вручена гражданину лично в руки. Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.
Мобилизация объявлена в связи с проведением военной операции России на территории Украины. Военные действия идут уже почти семь месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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