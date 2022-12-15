Пушков назвал Германию «больным человеком Европы»

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков предсказал серьезные трудности ФРГ из-за ее неспособности поддерживать собственную энергетическую систему. Об этом политик заявил в собственном Telegram-канале.

Захарова заявила, что европейские лидеры привели ЕС к энергетическому кризису

Пушков заявил, что при нынешнем состоянии энергетической политики Германия рискует стать новым «больным человеком» Европы.

Как сообщало агентство Reuters, Германия уже истратила на поддержку своей энергетической системы свыше 400 млрд евро, однако этого может не хватить.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон призвал соотечественников не поддаваться панике в связи с возможными отключениями электроэнергии на фоне кризиса. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭнергетикаКризисГерманияАлексей Пушков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры