Пушков назвал Германию «больным человеком Европы»

Пушков заявил, что при нынешнем состоянии энергетической политики Германия рискует стать новым «больным человеком» Европы.

Как сообщало агентство Reuters, Германия уже истратила на поддержку своей энергетической системы свыше 400 млрд евро, однако этого может не хватить.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон призвал соотечественников не поддаваться панике в связи с возможными отключениями электроэнергии на фоне кризиса. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

