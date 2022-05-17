В Совбезе рассказали об антироссийских планах Запада
17 мая 202215:22
Еще задолго до событий февраля 2022 года Запад вынашивал планы о глобальной антироссийской кампании и запустил бы ее независимо от действий России. Об этом в ходе заседания научного совета при СБ РФ заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
По его словам, Европа и США не нуждаются в «динамично развивающейся и суверенной России».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад объявил о тотальной гибридной войне России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru