Песков: Россия не признает ордера МУС

Так представитель Кремля прокомментировал ордера на арест командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова, выданные Международным уголовным судом. Он также напомнил, что это уже не первое такое решение МУС.

Песков отметил, что Москва в курсе, что в Международном уголовном суде идут разные закрытые процессы, которые не афишируются.

«Соответствующим образом мы к этому и относимся», - пояснил он.

Ранее МУС выдал ордера на арест командующих дальней авиацией и Черноморским флотом РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

