Песков: Россия не признает ордера МУС
Россия не признает решения Международного уголовного суда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Так представитель Кремля прокомментировал ордера на арест командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова, выданные Международным уголовным судом. Он также напомнил, что это уже не первое такое решение МУС.
Песков отметил, что Москва в курсе, что в Международном уголовном суде идут разные закрытые процессы, которые не афишируются.
«Соответствующим образом мы к этому и относимся», - пояснил он.
Ранее МУС выдал ордера на арест командующих дальней авиацией и Черноморским флотом РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru