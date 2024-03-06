Песков: Россия не признает ордера МУС

Россия не признает решения Международного уголовного суда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Так представитель Кремля прокомментировал ордера на арест командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова, выданные Международным уголовным судом. Он также напомнил, что это уже не первое такое решение МУС.

Песков отметил, что Москва в курсе, что в Международном уголовном суде идут разные закрытые процессы, которые не афишируются.

«Соответствующим образом мы к этому и относимся», - пояснил он.

Ранее МУС выдал ордера на арест командующих дальней авиацией и Черноморским флотом РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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