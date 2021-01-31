В соцсетях блокируют фейки о незаконных акциях

«В социальных сетях началось распространение фейков, касающихся несанкционированных митингов. На основании требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации, с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций», - сообщает ведомство.

Роскомнадзор напомнил владельцем сайтов и информационных ресурсов в Интернете об ответственности за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации. Так, согласно статье 13.41 КоАП РФ, юридические лица могут быть оштрафованы в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. А при повторном нарушении размер штрафа вырастет до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

Также в Роскомнадзоре отметили, что запрещенную информацию в случае ее неудаления можно блокировать.

Напомним, несанкционированные акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, начались 23 января и продолжаются 31 января. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля. Перед проведением акций в социальных сетях TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, «ВКонтакте» дети и подростки массово получали рассылки с призывами к участию в несанкционированных митингах.

