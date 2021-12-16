В Софведе предложили установить для мэров единый срок полномочий

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому для всех должностных лиц местного самоуправления и мэров городов должен быть установлен единый пятилетний срок полномочий. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на одного из инициаторов законопроекта - председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.