В Софведе предложили установить для мэров единый срок полномочий
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому для всех должностных лиц местного самоуправления и мэров городов должен быть установлен единый пятилетний срок полномочий. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на одного из инициаторов законопроекта - председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.
По его словам, это предложение направлено на улучшение организации местного самоуправления в России. Он подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти.
Ранее Госдума приняла закон о неограниченных сроках для губернаторов.
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