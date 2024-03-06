В Сочи завершились переговоры Путина и Гросси

Уточняется, что встреча, которая состоялась в государственной резиденции «Бочаров ручей», продлилась 50 минут.

Российский лидер заявил главе МАГАТЭ, что Россия готова делать всё для обеспечения безопасность в любой точке, где имеет отношение к ядерной энергетике.

Также Путин подчеркнул, что Москва готова к работе с агентством по всем направлениям.

Ранее Гросси заявил, что снижение зависимости от российской ядерной отрасли обойдётся Европе в миллиарды, сообщает RT.

