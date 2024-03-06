В Сочи завершились переговоры Путина и Гросси
Переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэля Гросси прошли в Сочи, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что встреча, которая состоялась в государственной резиденции «Бочаров ручей», продлилась 50 минут.
Российский лидер заявил главе МАГАТЭ, что Россия готова делать всё для обеспечения безопасность в любой точке, где имеет отношение к ядерной энергетике.
Также Путин подчеркнул, что Москва готова к работе с агентством по всем направлениям.
Ранее Гросси заявил, что снижение зависимости от российской ядерной отрасли обойдётся Европе в миллиарды, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru