В Сочи завершились переговоры Путина и Гросси

Переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэля Гросси прошли в Сочи, сообщает РИА Новости.

Глава МАГАТЭ заявил, что ЗАЭС нельзя обстреливать ни при каких условиях

Уточняется, что встреча, которая состоялась в государственной резиденции «Бочаров ручей», продлилась 50 минут.

Российский лидер заявил главе МАГАТЭ, что Россия готова делать всё для обеспечения безопасность в любой точке, где имеет отношение к ядерной энергетике.

Также Путин подчеркнул, что Москва готова к работе с агентством по всем направлениям.

Ранее Гросси заявил, что снижение зависимости от российской ядерной отрасли обойдётся Европе в миллиарды, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
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