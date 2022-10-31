В Сочи начались переговоры Путина и Алиева
31 октября 202217:14
Переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева начались в Сочи, сообщает РИА Новости.
Встреча предваряет трёхсторонний саммит лидеров Азербайджана, Армении и России, на котором они обсудят урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе.
Ранее в Сочи завершились переговоры Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, их встреча длилась два часа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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31 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru