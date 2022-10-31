В Сочи начались переговоры Путина и Алиева

Переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева начались в Сочи, сообщает РИА Новости.

Армения согласилась наладить отношения с Азербайджаном

Встреча предваряет трёхсторонний саммит лидеров Азербайджана, Армении и России, на котором они обсудят урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее в Сочи завершились переговоры Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, их встреча длилась два часа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыАзербайджанРоссияВладимир Путин
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