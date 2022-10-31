В Сочи начались переговоры Путина и Алиева

Встреча предваряет трёхсторонний саммит лидеров Азербайджана, Армении и России, на котором они обсудят урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее в Сочи завершились переговоры Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, их встреча длилась два часа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».