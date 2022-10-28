Армения согласилась наладить отношения с Азербайджаном

Как утверждает Пашинян, Ереван в начале сентября согласился работать на основе базовых параметров и принципов установления отношений между Арменией и Азербайджаном и готов подтвердить это в Сочи.

Премьер-министр Армении надеется, что Россия будет следовать своим предложениям. Пашинян уже заявлял о намерении заключить мирный договор с Азербайджаном до конца текущего года.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ничего навязывать в отношениях Баку и Еревана. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

