Армения согласилась наладить отношения с Азербайджаном
Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о готовности своей страны наладить отношения с Азербайджаном на предложенных Россией принципах. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Как утверждает Пашинян, Ереван в начале сентября согласился работать на основе базовых параметров и принципов установления отношений между Арменией и Азербайджаном и готов подтвердить это в Сочи.
Премьер-министр Армении надеется, что Россия будет следовать своим предложениям. Пашинян уже заявлял о намерении заключить мирный договор с Азербайджаном до конца текущего года.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ничего навязывать в отношениях Баку и Еревана. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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