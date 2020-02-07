В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко
В Сочи началась встреча президентов России и Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что Владимир Путин и Александр Лукашенко начали беседу в формате «тет-а-тет». Планируется, что позже к ним присоединятся члены официальных делегаций, пишет RT. Ранее белорусский лидер заявлял, что считает предстоящую встречу с российским коллегой «моментом истины». Помимо этого Лукашенко заявил, что разногласия России и Белоруссии в вопросе поставок энергоресурсов были связаны с прежним составом правительства РФ, подчёркивает Ura.ru.
Напомним, президент Белоруссии ранее заявил, что Россия не выполнила своих обязательств по поставкам нефти. По словам Лукашенко, Москва обязалась поставить в Белоруссию 24 миллиона тонн нефти — по два миллиона каждый месяц. Однако, по его словам, в январе была поставлена лишь четверть от обещанного объема. Белорусский лидер отметил, что из-за разногласий по энергетическим вопросам с Россией Минск регулярно вынужден изменять планы развития своей экономики.
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