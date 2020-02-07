В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

Напомним, президент Белоруссии ранее заявил, что Россия не выполнила своих обязательств по поставкам нефти. По словам Лукашенко, Москва обязалась поставить в Белоруссию 24 миллиона тонн нефти — по два миллиона каждый месяц. Однако, по его словам, в январе была поставлена лишь четверть от обещанного объема. Белорусский лидер отметил, что из-за разногласий по энергетическим вопросам с Россией Минск регулярно вынужден изменять планы развития своей экономики.







