В Сирии во время обстрела погибли турецкие военные
Около турецкой военной базы в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии произошел взрыв, погибли турецкие военные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник на месте событий.
По данным агентства, пострадали 12 солдат ВС Турции. При этом сирийская газета "Аль-Ватан" передает, что военные и члены протурецких формирований погибли от взрыва противопехотных мин около города Рас-аль-Эйн.
Пограничные с Турцией сирийские районы контролируются боевиками запрещенных организаций, они также устраивают теракты.
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