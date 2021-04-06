В Сирии во время обстрела погибли турецкие военные

Около турецкой военной базы в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии произошел взрыв, погибли турецкие военные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник на месте событий.

«Заповедник гоблинов». Военный историк сравнил Идлиб с Донбассом

По данным агентства, пострадали 12 солдат ВС Турции. При этом сирийская газета "Аль-Ватан" передает, что военные и члены протурецких формирований погибли от взрыва противопехотных мин около города Рас-аль-Эйн.

Пограничные с Турцией сирийские районы контролируются боевиками запрещенных организаций, они также устраивают теракты.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГибельОбстрелТурцияСирия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры