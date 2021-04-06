В Сирии во время обстрела погибли турецкие военные

По данным агентства, пострадали 12 солдат ВС Турции. При этом сирийская газета "Аль-Ватан" передает, что военные и члены протурецких формирований погибли от взрыва противопехотных мин около города Рас-аль-Эйн.

Пограничные с Турцией сирийские районы контролируются боевиками запрещенных организаций, они также устраивают теракты.

