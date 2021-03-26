В Сирии вновь заработали три пункта пропуска беженцев
КПП "Серакиб", "Мизнас" и "Абу-Азейдин" через год после закрытия вновь работают для сирийских граждан. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу департамента здравоохранения провинции Алеппо в Сирии Абу Сейф ан-Нара.
Отмечается, что рядом с пунктами беженцы могут получить медицинскую помощь. По словам ан-Нара, при необходимости жителей могут эвакуировать в Алеппо для срочного лечения. По его данным, в течение недели также будут убраны заграждения на дорогах.
Отмечается, что пункты были созданы российскими военными при участии сирийских военнослужащих и местных властей в прошлом году. Три коридора в Идлибе были призваны защитить мирное население от боевиков.
Пункты были закрыты из-за пандемии COVID-19. Участники запрещенных группировок заблокировали беженцам выход и объявили в зоне карантин.
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