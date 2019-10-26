В Сирии сообщили о возвращении американских военных из Ирака

Войска Соединенных Штатов Америки вернулись в сирийскую провинцию Хасеке из Ирака. Об этом сообщает РИА «Новости» ссылаясь на гостелевидение Сирии. Уточняется, что колонна движется под прикрытием вертолетов.

Уточнялось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планировал оставить 200 бойцов специального назначения в восточной Сирии. В Кремле присутствие американских солдат оценили, как нелегитимное.

Ранее, 22 октября, иракские военные сообщили, что американские военнослужащие,которые вошли на территорию страны после вывода войск из Сирии, могут находиться там только транзитом. Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН усомнился в однозначности выводов Министерства обороны РФ о контрабанде сирийской нефти американскими военными и упрекнул ведомство в частой недостоверности информации.





