В Швеции завершились переговоры Лаврова и Блинкена

Во вступительном слове дипломаты высказались на тему двусторонних отношений, а также обозначили позицию по ситуации на Украине.

Переговоры прошли в Стокгольме на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в закрытом для СМИ формате и продлились около 40 минут.

Ранее госсекретарь США Блинкен заявил, что в Белом доме считают исполнение Минских соглашений способом преодолеть растущую напряжённость вокруг Украины, сообщает RT.