В Швеции завершились переговоры Лаврова и Блинкена

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Швеции завершилась, сообщает Риа Новости.

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Во вступительном слове дипломаты высказались на тему двусторонних отношений, а также обозначили позицию по ситуации на Украине.

Переговоры прошли в Стокгольме на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в закрытом для СМИ формате и продлились около 40 минут.

Ранее госсекретарь США Блинкен заявил, что в Белом доме считают исполнение Минских соглашений способом преодолеть растущую напряжённость вокруг Украины, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:ПереговорыСШАМИД РФСергей Лавров
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