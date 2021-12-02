В Швеции завершились переговоры Лаврова и Блинкена
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Швеции завершилась, сообщает Риа Новости.
Во вступительном слове дипломаты высказались на тему двусторонних отношений, а также обозначили позицию по ситуации на Украине.
Переговоры прошли в Стокгольме на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в закрытом для СМИ формате и продлились около 40 минут.
Ранее госсекретарь США Блинкен заявил, что в Белом доме считают исполнение Минских соглашений способом преодолеть растущую напряжённость вокруг Украины, сообщает RT.
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