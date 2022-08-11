В Швеции не исключили производство оружия для Украины
11 августа 202219:59
Минобороны Швеции не исключило возможность производства оружия для Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявил глава Минобороны страны Петер Хультквист, Швеция планирует помогать Украине в обучении военных, разминировании и производстве оружия. Он добавил, что желание помогать в этой сфере также выразили Словакия, Польша и Чехия.
По мнению Хультквиста, конфликт РФ и Украины будет длительным, в связи с этим важно дополнить предыдущие поставки прямым производством оружия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru