В штабе Зеленского отвергли поздравление Януковича

В штабе Владимира Зеленского отвергли поздравления с победой во втором туре выборов президента Украины от бывшего главы государства Виктора Януковича, пишет RT.

О том, что жест экс-президента вызвал негативную реакцию у команды Зеленского, рассказал представитель штаба Дмитрий Разумков. Он сообщил, что подобная поддержка со стороны Януковича им не нужна.

Разумков пояснил, что уже в завершении кампании в адрес штаба Зеленского начала поступать поддержка от «российских пропагандистов», а также от украинских чиновников, которые уехали в Россию, сообщает Ura.ru.

Председатель штаба уточнил, что команда Зеленского смогла справиться с кампанией и без помощи сторонних лиц и именно поэтому сможет «неплохо обойтись» без поздравлений от этих лиц.

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