В штабе Байдена заявили о победе в Висконсине

Кроме того, сторонники Байдена называют его не иначе как будущим президентом США, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее Дональд Трамп усомнился в победе Джо Байдена в штатах под руководством его однопартийцев-демократов, где ранее лидировал действующий президент США.

Напомним, в США завершилось голосование на президентских выборах. Подсчет итого продлится несколько дней. Оба кандидата на пост президента США – республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден – заявили о своей победе и обвинили друг друга в возможной подтасовке результатов, выразив готовность обращаться в связи с этим в суд. Исход голосования зависит от позиции выборщиков в колеблющихся штатах, где еще не завершен подсчет голосов избирателей.

