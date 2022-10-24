В Шотландии призвали к досрочным всеобщим выборам после избрания Сунака

По её словам, Шотландия никогда бы за него не проголосовала.

«Он должен назначить досрочные всеобщие выборы... Для Шотландии, конечно, он станет ещё одним премьер-министром, за которого мы не голосовали и, без сомнения, не проголосовали бы, даже если бы нам дали шанс», - подчеркнула Стерджен.

Она также добавила, что сделает всё возможное, чтобы построить с новым премьером конструктивные рабочие отношения.

Ранее стало известно, что экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак автоматически станет премьером Королевства, поскольку остальные кандидаты отказались от участия в выборах, сообщает RT.