В Шотландии призвали к досрочным всеобщим выборам после избрания Сунака

Глава Шотландии Никола Стерджен после избрания Риши Сунака премьер-министром Великобритании призвала к досрочным всеобщим выборам, сообщает РИА Новости.

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По её словам, Шотландия никогда бы за него не проголосовала.

«Он должен назначить досрочные всеобщие выборы... Для Шотландии, конечно, он станет ещё одним премьер-министром, за которого мы не голосовали и, без сомнения, не проголосовали бы, даже если бы нам дали шанс», - подчеркнула Стерджен.

Она также добавила, что сделает всё возможное, чтобы построить с новым премьером конструктивные рабочие отношения.

Ранее стало известно, что экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак автоматически станет премьером Королевства, поскольку остальные кандидаты отказались от участия в выборах, сообщает RT.

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ФОТО: Сайт правительства Великобритании / www.gov.uk
ТЕГИ:ВыборыШотландияВеликобритания
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