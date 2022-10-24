В Шотландии призвали к досрочным всеобщим выборам после избрания Сунака
Глава Шотландии Никола Стерджен после избрания Риши Сунака премьер-министром Великобритании призвала к досрочным всеобщим выборам, сообщает РИА Новости.
По её словам, Шотландия никогда бы за него не проголосовала.
«Он должен назначить досрочные всеобщие выборы... Для Шотландии, конечно, он станет ещё одним премьер-министром, за которого мы не голосовали и, без сомнения, не проголосовали бы, даже если бы нам дали шанс», - подчеркнула Стерджен.
Она также добавила, что сделает всё возможное, чтобы построить с новым премьером конструктивные рабочие отношения.
Ранее стало известно, что экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак автоматически станет премьером Королевства, поскольку остальные кандидаты отказались от участия в выборах, сообщает RT.
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