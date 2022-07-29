В ШОС заявили, что гибридная война против России начинает затрагивать Китай
Развязанная Западом гибридная война против России — одной из стран-учредителей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — начинает затрагивать Китай. Об этом заявил заместитель генсека ШОС Григорий Логвинов.
«Сейчас стал окончательно очевидным тот факт, что информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений», — цитирует Логвинова РИА Новости.
По словам замгенсека, гибридное воздействие на РФ «начинает "перехлестываться" на Китай». Логвинов отметил, что ШОС с самого начала была объектом неприязненных комментариев на Западе, сообщает телеканал «360». В последние два десятилетия «антагонизм в отношении ШОС» только усилился.
Замгенсека указал, что критика организации была хорошо заметна в ходе протестов в Казахстане в январе текущего года, когда ШОС поддерживала действующие власти республики, пишет Газета.ру.
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