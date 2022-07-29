В ШОС заявили, что гибридная война против России начинает затрагивать Китай

«Сейчас стал окончательно очевидным тот факт, что информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений», — цитирует Логвинова РИА Новости.

По словам замгенсека, гибридное воздействие на РФ «начинает "перехлестываться" на Китай». Логвинов отметил, что ШОС с самого начала была объектом неприязненных комментариев на Западе, сообщает телеканал «360». В последние два десятилетия «антагонизм в отношении ШОС» только усилился.

Замгенсека указал, что критика организации была хорошо заметна в ходе протестов в Казахстане в январе текущего года, когда ШОС поддерживала действующие власти республики, пишет Газета.ру.

