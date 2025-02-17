В Сербии заявили, что готовы принять у себя переговорные делегации по Украине
В Сербии готовы предоставить у себя площадку для переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил глава МИД Сербии Марко Джурич по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
Джурич отметил, что Сербия выступает за решение конфликта мировым сообществом.
Он напомнил, что, как ранее уже предлагал президент Сербии Александр Вучич, Белград готов принять все делегации для переговоров по заключению мира на Украине.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков завил, что выбор Саудовской Аравии в качестве площадки для переговоров США и России является совместным решением двух стран, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru