СМИ: Россия назвала условие для выдачи визы Нуланд
Россия готова выдать разрешение заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд на визит в Москву и ожидает ответных действий. Российская сторона рассчитывает на предоставление визы США дипломату РФ, которому ранее отказали в получении документа. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Визит Нуланд в Москву может состояться в октябре, уточнил источник издания в российских госструктурах. В ответ на такую возможность Москва требует от Вашингтона предоставить визу специалисту Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константину Воронцову. США отказали ему в праве на въезд осенью 2019 года, пишет Газета.ru.
Напомним, Нуланд пыталась оформить российскую визу в 2019 году, чтобы участвовать в закрытой международной конференции в Москве с 20 по 21 мая, но получила отказ. Решение принято на основе российских черных списков, сформированных в ответ на аналогичные меры США.
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