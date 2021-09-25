СМИ: Россия назвала условие для выдачи визы Нуланд

Визит Нуланд в Москву может состояться в октябре, уточнил источник издания в российских госструктурах. В ответ на такую возможность Москва требует от Вашингтона предоставить визу специалисту Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константину Воронцову. США отказали ему в праве на въезд осенью 2019 года, пишет Газета.ru.

Напомним, Нуланд пыталась оформить российскую визу в 2019 году, чтобы участвовать в закрытой международной конференции в Москве с 20 по 21 мая, но получила отказ. Решение принято на основе российских черных списков, сформированных в ответ на аналогичные меры США.

