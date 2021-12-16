В Сенате США предложили объявить Россию «спонсором терроризма»
Американские сенаторы предложили закрепить за Россией статус «государства-спонсора терроризма». Об этом говорится в заявлении на сайте комитета Сената США по международным отношениям.
Отмечается, что сенатор Джим Риш «представил "Акт, гарантирующий Украине автономию путем укрепления ее обороны"».
«Законопроект... утверждает 450 миллионов (долларов) иностранного военного финансирования для Украины в 2022 году... определяет Россию как государство-спонсор терроризма», — говорится в заявлении.
Также в документе предлагается предоставить президенту Соединенных Штатов дополнительные полномочия, если он использует все имеющиеся средства для поддержки Киева.
Инициативу Риша поддержали еще восемь сенаторов.
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