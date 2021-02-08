Белый дом: Байден не будет следить за процессом по импичменту Трампу

«Я думаю, что из его графика и его планов становится ясно, что в течение этой недели он не станет проводить слишком много времени, наблюдая за разбирательством, если вообще будет», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Как отметила Псаки, Байден сосредоточится на плане стимулирующих мер для экономики Соединённых Штатов в условиях пандемии коронавируса. По словам пресс-секретаря, президент намерен работать совместно со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидером демократов в Сенате Чаком Шумером, а также рядом других официальных лиц в Конгрессе США.

Кроме того, в Белом доме подчеркнули, что Байден не планирует оказывать влияние на процесс по импичменту Трампу и «оставит вопросы темпов, процесса и механизмов разбирательства» Конгрессу.

