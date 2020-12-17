«В семье не без урода». Путин оценил поведение чиновников
17 декабря 202013:51
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, почему некоторые чиновники «отвратительно» себя ведут на рабочих местах.
«Есть такие люди, но есть и совсем другие, в семье не без урода», - отметил глава государства.
В качестве негативного примера он привел слова одного из чиновников в Ленобласти: «Это Путин вам обещал, я вам такого не обещал».
Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru