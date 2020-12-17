«В семье не без урода». Путин оценил поведение чиновников

«Есть такие люди, но есть и совсем другие, в семье не без урода», - отметил глава государства.



В качестве негативного примера он привел слова одного из чиновников в Ленобласти: «Это Путин вам обещал, я вам такого не обещал».



Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

