«В семье не без урода». Путин оценил поведение чиновников

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, почему некоторые чиновники «отвратительно» себя ведут на рабочих местах.

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«Есть такие люди, но есть и совсем другие, в семье не без урода», - отметил глава государства.

В качестве негативного примера он привел слова одного из чиновников в Ленобласти: «Это Путин вам обещал, я вам такого не обещал».

Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Пресс-конференция Путина
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