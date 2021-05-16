В секторе Газа число погибших палестинцев среди мирного населения выросло до 181

«Общее число погибших при израильских авиаударах с начала эскалации конфликта составляет 181 человек, в том числе 52 ребенка и 21 женщина. Пострадали 1225 человек», - цитирует заявление РИА Новости.

По данным медиков, число погибших и пострадавших продолжит увеличиваться – службы гражданской обороны и скорой помощи продолжают поиски под завалами зданий в Газе.

Напомним, 10 мая произошло обострение ситуации на границе Израиля и палестинского сектора Газа. По данным на утро 16 мая, из сектора Газа по израильской территории произведено 2,9 тысячи ракетных пусков, 1150 из них перехвачены.

