В секторе Газа число погибших палестинцев среди мирного населения выросло до 181
До 181 человека среди мирного населения возросло число жертв авиаударов Израиля по сектору Газа. Среди погибших также 52 ребенка, сообщает министерство здравоохранения анклава.
«Общее число погибших при израильских авиаударах с начала эскалации конфликта составляет 181 человек, в том числе 52 ребенка и 21 женщина. Пострадали 1225 человек», - цитирует заявление РИА Новости.
По данным медиков, число погибших и пострадавших продолжит увеличиваться – службы гражданской обороны и скорой помощи продолжают поиски под завалами зданий в Газе.
Напомним, 10 мая произошло обострение ситуации на границе Израиля и палестинского сектора Газа. По данным на утро 16 мая, из сектора Газа по израильской территории произведено 2,9 тысячи ракетных пусков, 1150 из них перехвачены.
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