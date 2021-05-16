В Израиле сообщили об обстреле 120 ракетами из сектора Газа
По израильской территории из сектора Газа палестинские радикалы выпустили не менее 120 ракет, 11 их них разорвались непосредственно в приморском анклаве, несколько десятков удалось перехватить. Ракетная атака началась с 19:00 (мск) субботы и длилась всю ночь, сообщает пресс-служба израильской армии.
«С 19:00 субботы было идентифицировано более 120 пусков ракет из сектора Газа по территории Израиля. 11 ракет упали в секторе Газа. Система ПВО перехватила десятки ракет», - заявляют военные.
Израиль также ответил противнику огнем.
«Беспилотные летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по 90 террористическим объектам ХАМАС и "Исламского джихада" по всему сектору Газа», - цитирует пресс-службу ТАСС.
Обстрелы израильской территории из сектора Газа палестинские радикалы возобновили приблизительно с середины воскресенья. По армейским данным, за период с 10 мая со стороны Газы выпущено свыше 2 900 ракет. На израильской территории удалось осуществить перехват 1 150 из них, при этом 450 упали на территории самого приморского анклава, не преодолев границу. Израиль, в свою очередь, нанес удар по 800 военным целям палестинских радикалов.
В результате взаимных ракетных атак на израильской территории насчитывается не менее 10 погибших, в том числе двое детей, на палестинской - не менее 174 человек, включая 47 детей.
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