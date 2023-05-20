В Саудовской Аравии объяснили приглашение Зеленского на саммит ЛАГ

Накануне Зеленский прибыл на саммит, проходящий в Джидде, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Политик выступил с речью.

По словам бен Фархана, украинского президента пригласили на встречу ЛАГ, чтобы «услышать точку зрения всех сторон».

«Арабские страны с самого начала этого кризиса заняли нейтральную сторону. Мы стремились открыть диалог с двумя сторонами, надеясь, что ... достигнем способа для разрешения конфликта», — указал министр.

Как отметил глава саудовского МИД, арабские страны убеждены: украинский кризис можно решить только при помощи диалога участников конфликта. В связи с этим ЛАГ необходимо «выслушать все стороны», чтобы внести эффективный вклад в урегулирование.

