В Саудовской Аравии ещё не начали подготовку ко встрече Путина и Трампа

Подготовка к переговорам на высшем уровне с участием президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Саудовской Аравии ещё не началась, заявили в министерстве информации королевства, сообщает РИА Новости.

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Как отмечается, причина этого в том, что пока дата встречи лидеров неопределенна.

«Эр-Рияд пока не известили о намерении глав России и Соединенных Штатов провести саммит в Саудовской Аравии», - добавили в министерстве.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о намерении провести первую после избрания встречу с лидером России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Юрьев
ТЕГИ:ПереговорыДональд ТрампВладимир ПутинСаудовская Аравия

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