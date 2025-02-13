В Саудовской Аравии ещё не начали подготовку ко встрече Путина и Трампа
Подготовка к переговорам на высшем уровне с участием президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Саудовской Аравии ещё не началась, заявили в министерстве информации королевства, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, причина этого в том, что пока дата встречи лидеров неопределенна.
«Эр-Рияд пока не известили о намерении глав России и Соединенных Штатов провести саммит в Саудовской Аравии», - добавили в министерстве.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о намерении провести первую после избрания встречу с лидером России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru