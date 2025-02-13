В Саудовской Аравии ещё не начали подготовку ко встрече Путина и Трампа

Как отмечается, причина этого в том, что пока дата встречи лидеров неопределенна.

«Эр-Рияд пока не известили о намерении глав России и Соединенных Штатов провести саммит в Саудовской Аравии», - добавили в министерстве.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о намерении провести первую после избрания встречу с лидером России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

