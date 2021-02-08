В Саратове задержан депутат от КПРФ Бондаренко
Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Об этом сообщил в твиттере депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
По его словам, Бондаренко успел позвонить ему и сообщить об этом, после чего у парламентария отобрали телефон. О причинах задержания ничего не сообщается.
Информацию о задержании подтвердила и депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова.
Как пишет «Комсомольская правда» в Саратове, причиной задержания могло стать участие Бондаренко в несанкционированной акции возле Фрунзенского РОВД 31 января.
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