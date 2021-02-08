В Саратове задержан депутат от КПРФ Бондаренко

Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Об этом сообщил в твиттере депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

По его словам, Бондаренко успел позвонить ему и сообщить об этом, после чего у парламентария отобрали телефон. О причинах задержания ничего не сообщается.

«За себя или за страну?» Явлинскому досталось за разгромную статью о Навальном

Информацию о задержании подтвердила и депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова.

Как пишет «Комсомольская правда» в Саратове, причиной задержания могло стать участие Бондаренко в несанкционированной акции возле Фрунзенского РОВД 31 января.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЗадержаниеДепутатСаратов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры