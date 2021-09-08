В санкционный список Украины попал российский офицер

Под ограничения на три года попал подполковник ВС РФ Иван Кузнецов. Причиной для санкций стало участие военного в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

Таже рестрикции наложены на жительницу Крыма Ольгу Калинину. Санкции включают в себя блокировку активов, запрет на вывод средств за пределы Украины, ограничение торговых операций.

