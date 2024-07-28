В Санкт-Петербурге Путин принял Главный парад ВМФ

По традиции парад ВМФ проходит на воде и суши. В этом году в мероприятии примут участие 20 надводных кораблей и катеров, подводная лодка, а также четыре парусных судна. В конце парада торжественным маршем пройдут парадные расчеты военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии.

Парады ВМФ также состоятся в акваториях главных баз Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии разнородных сил и пункте базирования регулярного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море.

Вечером у Петропавловской крепости над Невой горожане смогут увидеть праздничный салют.