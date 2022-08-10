В Рязани разработают пешеходный маршрут длиной 10 км

Большой пешеходный маршрут длиной 10 км разработают в Рязани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора региона Павла Малкова.

Велопешеходный мост появится в подмостовом пространстве МЦК

Отмечается, что в маршрут войдут посещение кремля, лесопарковой зоны и центрального парка культуры и отдыха. По словам Малкова, проект находится в разработке.

Как ожидается, маршрут увеличит привлекательность региона для туристов.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Рязань
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