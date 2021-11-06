В российском посольстве заявили, что США оставляют после себя хаос

Американские военнослужащие «разгуливают» по всему миру, «оставляя после себя хаос». Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.

В Пентагоне заявили, что следят за действиями РФ вблизи Украины

«Мы озадачены обеспокоенностью пресс-служб Госдепартамента и Пентагона деятельностью наших вооруженных сил на национальной территории в пределах российских границ. Посмотрите в зеркало. Это американские вооруженные силы безрассудно разгуливают по миру, оставляя после себя хаос», — сообщает пресс-служба диппредставительства в Twitter.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что США беспокоят любые сообщения о военной активности России около границ с Украиной. При этом особую обеспокоенность Вашингтона вызвали бы какие-либо агрессивные действия. В свою очередь, в Минобороны США подчеркнули, что внимательно следят за активностью российских войск у украинской границы.

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