В российском посольстве назвали встречи Антонова в Госдепе неудовлетворительными
Контакты посла России в США Анатолия Антонова с американским Госдепартаментом были единичными, и не всегда дипломат может оперативно выполнить поручение РФ и донести позицию Москвы. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря российского посольства Игоря Гиренко, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
Пресс-секретарь обратил внимание на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, подтвердившего контакты с Антоновым. Гиренко указал, что в американском ведомстве «не договаривают» о таком взаимодействии, отмечает телеканал «360».
«Его [Антонова] либо отказываются принимать руководители внешнеполитического ведомства, либо перенаправляют к чиновникам невысокого уровня. Были случаи, когда посол даже не смог в ходе встречи изложить российскую позицию. Его перебивали и давали понять, что у американцев есть поважнее дела, чем выслушивать мнение России», — подчеркнул пресс-секретарь.
В посольстве указали, что после демаршей главы дипмисии запросы РФ остаются без ответа, или же оппоненты реагируют «спустя несколько лет», пишет Газета.ру. В частности, США не отвечают на обращения по проблемам Арктики и АТЭС, затягивают согласование текстов дипломатических нот о прекращении действия соглашения о конвертации ядерного материала от 1999 года.
Гиренко заключил, что в интересах обеих сторон исправить сложившуюся ситуацию.
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