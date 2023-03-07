В российском посольстве назвали встречи Антонова в Госдепе неудовлетворительными

Контакты посла России в США Анатолия Антонова с американским Госдепартаментом были единичными, и не всегда дипломат может оперативно выполнить поручение РФ и донести позицию Москвы. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря российского посольства Игоря Гиренко, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

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Пресс-секретарь обратил внимание на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, подтвердившего контакты с Антоновым. Гиренко указал, что в американском ведомстве «не договаривают» о таком взаимодействии, отмечает телеканал «360».

«Его [Антонова] либо отказываются принимать руководители внешнеполитического ведомства, либо перенаправляют к чиновникам невысокого уровня. Были случаи, когда посол даже не смог в ходе встречи изложить российскую позицию. Его перебивали и давали понять, что у американцев есть поважнее дела, чем выслушивать мнение России», — подчеркнул пресс-секретарь.

В посольстве указали, что после демаршей главы дипмисии запросы РФ остаются без ответа, или же оппоненты реагируют «спустя несколько лет», пишет Газета.ру. В частности, США не отвечают на обращения по проблемам Арктики и АТЭС, затягивают согласование текстов дипломатических нот о прекращении действия соглашения о конвертации ядерного материала от 1999 года.

Гиренко заключил, что в интересах обеих сторон исправить сложившуюся ситуацию.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:Анатолий АнтоновГосударственный департамент СШАСШАРоссийское Посольство
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