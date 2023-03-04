Российское посольство обвинило Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела РФ

Россия расценивает новые санкции США против некоторых должностных лиц РФ, якобы причастных к нарушению прав опппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан в России иноагентом) как вмешательство во внутренние дела «с целью воспрепятствовать правосудию». Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.

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Как напомнили в диппредставительстве, Кара-Мурза обвиняется в госизмене, распространении заведомо ложной информации о действиях российских Вооруженных Сил РФ, сотрудничество с нежелательной в РФ организацией, и за эти деяния предусмотрено уголовное наказание.

«То, с какой одержимостью здесь штампуют антироссийские рестрикции, отражает бессильную злобу правящих кругов США из-за неспособности заставить подчиниться нас их воле», — указали в посольстве.

Дипломаты призвали Вашингтон не «размахивать санкционной дубиной» и обратить внимание на проблемы в области прав человека в Соединенных Штатах.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСШАРоссийское Посольство
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