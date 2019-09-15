В российском МИДе ожидают визита ио помощника госсекретаря США
В Москве состоятся переговоры с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером. Информацию о его визите в Россию подтвердили в МИД РФ, сообщает РИА Новости.
Переговоры с Рикером проведет заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.
Ранее о визите Рикера в Москву 17-18 сентября в воскресенье проинформировала пресс-служба Госдепа США.
Напомним, чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в эфире НСН оценил замену заместителя главы МИД России статс-секретаря Григория Карасина на посту статс-секретаря МИД.
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