В российском МИДе ожидают визита ио помощника госсекретаря США

В Москве состоятся переговоры с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером. Информацию о его визите в Россию подтвердили в МИД РФ, сообщает РИА Новости.

Переговоры с Рикером проведет заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

Ранее о визите Рикера в Москву 17-18 сентября в воскресенье проинформировала пресс-служба Госдепа США.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в эфире НСН оценил замену заместителя главы МИД России статс-секретаря Григория Карасина на посту статс-секретаря МИД.



