Курс на обновление. Дипломат оценил замену Карасина на посту статс-секретаря МИД
Чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке рассказал НСН, какое дипломатическое наследство ждёт на посту Евгения Иванова.
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке заместителя главы МИД России статс-секретаря Григория Карасина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом глава государства назначил на этот пост Евгения Иванова, занимавшего должность заместителя министра иностранных дел РФ с 2017 года.
Этот шаг вполне можно расценивать как начало обновления дипломатического корпуса России, заметил в эфире НСН чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь.
«Можно говорить о начале обновления руководства МИДа. Евгений Иванов — молодой парень и очень толковый. Я знаю, что в МИД идёт новое поколение — туда отбирают самых способных, хорошо знающих иностранные языки, страны, и, конечно, разбирающихся во внешней политике. Это новая волна, и я лично очень рад за Евгения Иванова! Это очень ответственная должность. Он был замминистра иностранных дел, мы с ним работали в своё время в посольстве Тбилиси. Очень талантливый и опытный дипломат. Хотя молодой по сравнению с другими. Это достойный человек, я его знаю», — отметил Корчмарь.
Однако во главе внешнеполитического ведомства, по его словам, пока подобные перемены не предвидятся.
«Сергей Викторович пока, думаю, будет держать штурвал. Тот опыт, который есть у него, пока незаменим. И он будет, думаю, у руля МИДа ещё не один год. Потому что многие наши внешнеполитические успехи связаны с его именем. Его хорошо знают партнёры и в США, и во Франции, и в Германии, и в других странах. Он очень талантливый переговорщик. Пока силы будут, он будет стоять у руля министерства», — заверил дипломат.
Что касается отставки Карасина, решение о ней было принято ещё полгода назад из-за почтенного возраста статс-секретаря министерства, добавил собеседник НСН.
«Это уход по возрасту. Такое решение готовилось ещё полгода назад, это его собственное желание. По состоянию здоровья он ушёл на заслуженный отдых в отставку. Это нормальная перестановка. Обычно на такой пост выдвигают опытного человека, имеющего большой дипломатический опыт переговоров. И, учитывая, что Карасин отвечал за направление стран СНГ, подбирается человек, который имел с этим дело», — отметил Корчмарь.
Иванову, по его словам, достанется хорошее наследство на новом посту, так как его предшественник сделал немалый вклад в развитие отношений России со странами СНГ.
«Карасин очень много сделал для продвижения нашей внешней политики. Везде участвовал в переговорах, вёл их талантливо. Взять ту же Армению, Грузию, ему удалось настроить грузинскую сторону на позитивный лад. Были шаги, которые могут продвинуть нас в развитии торговых связей. Я уже не говорю про Белоруссию, Узбекистан, везде он продвигал наши связи», — заключил дипломат.
Григорий Карасин нёс дипломатическую службу с 1972 года. За свою карьеру он возглавлял Департамент информации и печати МИД, с 2000 по 2005 годы был послом РФ в Лондоне. Карасин занимал должность заместителя министра иностранных дел России с 2005 года, курировал вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ.
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