Курс на обновление. Дипломат оценил замену Карасина на посту статс-секретаря МИД

«Можно говорить о начале обновления руководства МИДа. Евгений Иванов — молодой парень и очень толковый. Я знаю, что в МИД идёт новое поколение — туда отбирают самых способных, хорошо знающих иностранные языки, страны, и, конечно, разбирающихся во внешней политике. Это новая волна, и я лично очень рад за Евгения Иванова! Это очень ответственная должность. Он был замминистра иностранных дел, мы с ним работали в своё время в посольстве Тбилиси. Очень талантливый и опытный дипломат. Хотя молодой по сравнению с другими. Это достойный человек, я его знаю», — отметил Корчмарь.

Однако во главе внешнеполитического ведомства, по его словам, пока подобные перемены не предвидятся.

«Сергей Викторович пока, думаю, будет держать штурвал. Тот опыт, который есть у него, пока незаменим. И он будет, думаю, у руля МИДа ещё не один год. Потому что многие наши внешнеполитические успехи связаны с его именем. Его хорошо знают партнёры и в США, и во Франции, и в Германии, и в других странах. Он очень талантливый переговорщик. Пока силы будут, он будет стоять у руля министерства», — заверил дипломат.

Что касается отставки Карасина, решение о ней было принято ещё полгода назад из-за почтенного возраста статс-секретаря министерства, добавил собеседник НСН.

«Это уход по возрасту. Такое решение готовилось ещё полгода назад, это его собственное желание. По состоянию здоровья он ушёл на заслуженный отдых в отставку. Это нормальная перестановка. Обычно на такой пост выдвигают опытного человека, имеющего большой дипломатический опыт переговоров. И, учитывая, что Карасин отвечал за направление стран СНГ, подбирается человек, который имел с этим дело», — отметил Корчмарь.

Иванову, по его словам, достанется хорошее наследство на новом посту, так как его предшественник сделал немалый вклад в развитие отношений России со странами СНГ.