В России заседание Совбеза ООН по Крыму сравнили с шабашем
«Пропагандистским шабашем» назвал заседание Совета безопасности ООН по теме Крыма, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. Участники Совбеза ООН присоединение полуострова к России охарактеризовали как «оккупацию». Молохов считает, что заседание было неубедительным и напоминало разговор слепого с глухим.
По информации главы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ , заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке инициировано Германией, Великобританией, Бельгией, Эстонией, Францией и представительством Украины в ООН при поддержке США.
«Пропагандистский шабаш, устроенный в Нью-Йорке, выглядел довольно неубедительным и напоминал разговор слепого с глухим. Самым же забавным «проколом» организаторов стал отказ предоставить слово по видеоконференцсвязи самим крымчанам», — цитирует Газета. Ru Александра Молохова.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что Россия не будет просить Украину вернуть воду в Крым. Сенатор напомнил, что у Киева есть элементарная экономическая выгода от открытия от открытия Северо-Крымского канала. Украина может продавать воду России и пополнять свой бюджет.
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