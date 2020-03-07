В России заседание Совбеза ООН по Крыму сравнили с шабашем

По информации главы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ , заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке инициировано Германией, Великобританией, Бельгией, Эстонией, Францией и представительством Украины в ООН при поддержке США.

«Пропагандистский шабаш, устроенный в Нью-Йорке, выглядел довольно неубедительным и напоминал разговор слепого с глухим. Самым же забавным «проколом» организаторов стал отказ предоставить слово по видеоконференцсвязи самим крымчанам», — цитирует Газета. Ru Александра Молохова.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что Россия не будет просить Украину вернуть воду в Крым. Сенатор напомнил, что у Киева есть элементарная экономическая выгода от открытия от открытия Северо-Крымского канала. Украина может продавать воду России и пополнять свой бюджет.



