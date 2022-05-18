В России закроют корпункт канадской радиовещательной компании СВС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России будет закрыт корпункт канадской телерадиовещательной корпорации CBC, сообщает «Интерфакс».
По её словам, это ответная мера на запрет вещания в Канаде российских телеканалов Russia Today и Russia Today France. Она подчеркнула, что односторонние ограничения в отношении СМИ и свободы слова не могут остаться без ответа и Россия будет реагировать на каждый подобный случай.
«Принято решение о введении ответных мер... закрытие московского корпункта канадской государственной телерадиовещательной корпорации CBC, включая аннулирование аккредитаций и российских виз её журналистов», — заключила Захарова.
Ранее комиссия Канады по телерадиовещанию (CRTC) запретила вещание в стране телеканалов RT и RT France, объяснив это тем, что их программы «не соответствуют канадским стандартам вещания», сообщает RT.
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