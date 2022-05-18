Мендичино: Канада запретила въезд около 1 тыс. россиян

Мендичино напомнил, что «Канада поддерживает Украину» и призовет Россию к ответу. Он также уточнил, что в санкционном списке остаются Владимир Путин и члены его окружения.

Попадание в «черный список» Канады означает, что их счета в Канаде будут заморожены, а самим лицам, оказавшимся под санкциями, запрещен въезд в страну.

Власти РФ рано утром 24 февраля объявили о проведении военной операции на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».