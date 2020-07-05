В России увидели возможность для Канье Уэста стать президентом США

Американский рэпер Канье Уэста имеет большие шансы стать кандидатом в президенты США, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По мнению эксперта, в США сложная предвыборная ситуация. У Демократической партии США могут возникнуть проблемы с главным оппонентом кандидата от демократов – с Джо Байденом из-за его невысокой публичности и возможных проблем со здоровьем.

«Если окажется, что Байден обладает старческими заболеваниями, у него плохая реакция, в этом плане перед демократами может встать проблема», — цитирует Lenta.ru Васильева.

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Эксперт считает, что Канье Уэст решил участвовать в президентской гонке, учитывая проблемы демократов с главным кандидатом.

Ранее рэпер сообщил о своем намерении баллотироваться на пост президента США. Его поддержал глава компании SpaceX Илон Маск и пообещал музыканту свою поддержку.

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