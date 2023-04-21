В России признали нежелательным «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи»
Генпрокуратура РФ признала деятельность японской неправительственной организации «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» нежелательной на территории России, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что целью НПО является формирование негативного мнения об РФ и «отторжение от России части её территории (островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды)».
«Деятельность «Союза жителей островов Тисима и Хабомаи» (Япония) направлена на нарушение территориальной целостности РФ, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», - указали в Генпрокуратуре.
В ведомстве добавили, что информация о принятом решении направлена в Минюст РФ для включения НПО в соответствующий перечень нежелательных в России организаций.
Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность норвежской неправительственной организации «Экологический фонд "Беллона"», выполняющей функции иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru