В России признали нежелательным «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи»

В сообщении говорится, что целью НПО является формирование негативного мнения об РФ и «отторжение от России части её территории (островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды)».

«Деятельность «Союза жителей островов Тисима и Хабомаи» (Япония) направлена на нарушение территориальной целостности РФ, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», - указали в Генпрокуратуре.

В ведомстве добавили, что информация о принятом решении направлена в Минюст РФ для включения НПО в соответствующий перечень нежелательных в России организаций.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность норвежской неправительственной организации «Экологический фонд "Беллона"», выполняющей функции иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

