В России признали нежелательной International Transport Workers Federation

В сообщении говорится, что её лидеры, которые являются гражданами Великобритании и Австралии, «выступают с резкими антироссийскими заявлениями», формируя негативный образ России за рубежом.

В ведомстве указали, что прикрываясь солидарностью с украинскими транспортниками International Transport Workers Federation собирала деньги для отправки на Украину и с 24 февраля 2022 года передала «подконтрольным Киеву структурам более 500 тысяч долларов».

«Установлено, что с 2022 года содействует введению максимальным числом стран... запрета на заход в свои морские порты судов, зарегистрированных в России или арендованных российскими компаниями, а также ходящих под российским флагом... срывая разгрузку заходивших судов», - отметили в Генпрокуратуре.

Ранее в России была признана нежелательной деятельность фонда «Свободная Бурятия» (признан в РФ иноагентом) из-за организации антироссийских акций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

