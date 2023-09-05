В России признали нежелательной International Transport Workers Federation
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России международной неправительственной организации International Transport Workers Federation, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что её лидеры, которые являются гражданами Великобритании и Австралии, «выступают с резкими антироссийскими заявлениями», формируя негативный образ России за рубежом.
В ведомстве указали, что прикрываясь солидарностью с украинскими транспортниками International Transport Workers Federation собирала деньги для отправки на Украину и с 24 февраля 2022 года передала «подконтрольным Киеву структурам более 500 тысяч долларов».
«Установлено, что с 2022 года содействует введению максимальным числом стран... запрета на заход в свои морские порты судов, зарегистрированных в России или арендованных российскими компаниями, а также ходящих под российским флагом... срывая разгрузку заходивших судов», - отметили в Генпрокуратуре.
Ранее в России была признана нежелательной деятельность фонда «Свободная Бурятия» (признан в РФ иноагентом) из-за организации антироссийских акций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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