В России приняли решение запретить покупку иностранных дронов
Российские власти намерены запретить приобретение иностранных дронов. Об этом заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков на выставке «Иннопром-2023», сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что данный запрет для реализации гражданского госзаказа планируется ввести до конца 2024 года. Ожидается, что этот законопроект будет разработан уже текущей осенью. До этого следует сформировать требования к локализации бесспилотников.
По словам Осьмакова, нацпроект по развитию БПЛА представят 1 сентября.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что гражданские беспилотные авиационные системы могут стать драйвером роста как для многих секторов экономики, так и для различных сфер услуг. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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