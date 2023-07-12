В России приняли решение запретить покупку иностранных дронов

Российские власти намерены запретить приобретение иностранных дронов. Об этом заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков на выставке «Иннопром-2023», сообщило агентство ТАСС.

Тестовый запуск новых российских беспилотников пройдет в Москве в 2023 году

Отмечается, что данный запрет для реализации гражданского госзаказа планируется ввести до конца 2024 года. Ожидается, что этот законопроект будет разработан уже текущей осенью. До этого следует сформировать требования к локализации бесспилотников.

По словам Осьмакова, нацпроект по развитию БПЛА представят 1 сентября.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что гражданские беспилотные авиационные системы могут стать драйвером роста как для многих секторов экономики, так и для различных сфер услуг. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: pixabay.com
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