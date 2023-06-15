Тестовый запуск новых российских беспилотников пройдет в Москве в 2023 году

Столичное правительство и один из самых крупных в России IT-холдингов «Т1» проведут ряд мероприятий, цель которых — развитие Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальное парке «Руднево». Соответствующее соглашение на XXVI Петербургском международном форуме заключили глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский и гендиректор корпорации Игорь Калганов.

По словам Овчинского, совместные усилия позволят объединить опыт, наработки и знания для создания центра. Ожидается, что здесь начнется производство беспилотников, их тестовый запуск ожидается в конце текущего года, а в начале 2024 года планируется выход на промышленные мощности. Он также отметил, что в «Руднево» появятся Центр разработки, прототипирования и аддитивных технологий, конструкторские бюро и производственный участок полного цикла, а также автоматизированный склад, центр обучения и пилотирования. Центр обеспечит 100 рабочих мест для москвичей.

Договором предусмотрено совместное развитие отрасли беспилотной авиации, оказание консультаций при эксплуатации новых модификаций БАС и их летные испытания на московских аэродромах и летно-испытательном комплексе в «Руднево».

Калганов добавил, что холдинг располагает разнонаправленной и обширной экспертизой в области цифровых решений. Он подчеркнул, что корпорация готова применить свой опыт в разработке БАС, невероятно востребованных сегодня в сельском хозяйстве, промышленности и логистической отрасли, а также во множестве иных сфер. В «Руднево», по его словам, будет осуществляться разработка и производство широкого спектра продуктов — от сверхлегкого коптера до тяжелого беспилотника. Таким образом, в стране появится новая индустрия и продукция, способная выдержать конкуренцию с аналогами, резюмировал Калганов.

Производство дронов в Москве увеличилось более чем четырехкратно за последние пять лет, сегодня столица — один из самых крупных рынков эксплуатации БПЛА. Они используются в городском хозяйстве, в ЖКХ и строительстве, для нахождения незаконно построенных объектов, земельных участков, используемых не по назначению, а также для контроля над строительными объектами.

